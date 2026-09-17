La prestazione del Milan, sconfitto 2-0 dal Benfica a San Siro nella 1ª giornata della UEFA Europa League 2026/2027, ha deluso le aspettative di tifosi e addetti ai lavori. I rossoneri di Ruben Amorim si sono dovuti arrendere alla formazione di Marco Silva, passata in vantaggio al 16' con Lukebakio e che ha chiuso i conti con Kaminski al 53'. Alessandro Costacurta, intervenuto nel post partita di 'Sky Sport', è stato molto critico sulla prova del Diavolo.

Milan-Benfica, l’analisi di Costacurta

"La prestazione del Milan è stata deludente, specialmente nei primi sessanta minuti. Tutti ci aspettavamo qualcosa di diverso, soprattutto dai singoli di maggior qualità. Amorim mi ha spiazzato un po' con alcune decisioni di formazione, ma resta il fatto che sul campo si poteva e si doveva dare molto di più. Torno sempre sullo stesso concetto, ovvero la ricerca della profondità: stasera ho visto pochissimi movimenti senza palla per dettare il passaggio lungo".

L'ex difensore rossonero ha definito "deludente" la prestazione del, affermando di non aver compreso alcune scelte di formazione di

Amorim ha cambiato diversi interpreti del suo 3-4-2-1 contro il Benfica, schierando dal 1' minuto giocatori che erano rimasti più ai margini come Filippo Terracciano, Ardon Jashari e Omari Hutchinson. All'intervallo, il tecnico portoghese è tornato sui suoi passi inserendo Pulisic, Gila e Moreira.

Gli errori di lettura sui due gol subiti

"In occasione del secondo gol Chukwueze ha la responsabilità di leggere l'uomo completamente smarcato, ma la sensazione è che si sia proprio persa la marcatura sulle opzioni libere. Kaminski era accerchiato da diverse maglie rossonere e il meccanismo è saltato: Gila doveva mantenere la posizione anziché uscire, mentre i compagni di reparto avrebbero dovuto scalare in copertura con i tempi giusti".

ha analizzato anche i due gol subiti dal, sottolineando gli errori die della difesa rossonera

Sulla rete di Kaminski, all'interno dell'area di rigore c'erano otto giocatori del Milan e appena tre del Benfica. Nonostante ciò, il polacco è riuscito a colpire indisturbato dal centro dell'area di rigore: una disattenzione che è costata cara ai rossoneri.