Milan, corsa contro il tempo per evitare i preliminari di Coppa Italia ad agosto

Il Milan si trova di fronte a un bivio in vista dell'ultima giornata di campionato: la vittoria contro il Monza a San Siro non sarà sufficiente per garantirsi un posto tra le prime otto e, di conseguenza, evitare il fastidio dei preliminari di Coppa Italia già nel mese di agosto.

Milan disperato: solo una combinazione di risultati per evitare l'incubo Coppa Italia ad agosto

Lo scenario che costringerebbe i rossoneri a scendere in campo ad inizio stagione nella coppa nazionale è legato al piazzamento finale in campionato. Attualmente al nono posto, il Milan ha bisogno di una combinazione di risultati favorevole per scalare posizioni. L'imperativo è battere il Monza nell'ultima gara, ma contestualmente sarà fondamentale sperare in un passo falso della Fiorentina.