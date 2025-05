Milan, i tifosi pretendono un cambiamento. A San Siro sarà contestazione totale

Riassumendo in modo banale: il popolo rossonero vuole vedere alcune teste cadere, proprio come accade ne Il Trono di Spade. Nel giro di tre anni si è visto sgretolare un progetto ambizioso che ha portato il Milan a vincere uno scudetto e a giocarsi una semifinale di Champions League. Adesso, invece, la squadra rossonera non giocherà alcuna coppa europea, nemmeno l'umile Conference League, e butta al vento i quasi 120 milioni di euro spesi nelle ultime due sessioni di mercato. Risposte, ambizione, organizzazione e trasparenza. Queste le condizioni poste dal tifo rossonero in vista della protesta di San Siro. Sperando, ovviamente, che sia l'ultima e non la prima di una lunga serie.