Milan, Conceicao in Portogallo per rendere omaggio a Pinto da Costa

Sergio Conceicao è tornato in Portogallo per rendere omaggio a Pinto da Costa, l'ex presidente del Porto, scomparso ieri. L'allenatore del Milan ha scelto di essere a Oporto per dare l'ultimo saluto a una figura fondamentale nella sua carriera e nella sua vita, un uomo che ha sempre considerato come un secondo padre.