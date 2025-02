Un Milan brutto ma vincente. Perché le critiche? Fino a due mesi fa…

Un brutto Milan vince e conquista, dopo tanto tempo, due vittorie di fila in campionato. Sembra assurdo, ma purtroppo è così. I rossoneri di Sergio Conceicao superano il Verona per 1-0, grazie a un gol, il secondo in Serie A, di Santiago Gimenez. Tuttavia, per 75 minuti, i tifosi del Diavolo hanno assistito a una prestazione che induceva al più classico degli 0-0: poche idee di gioco, tanti tiri dalla distanza e quella sensazione che la squadra allenata da Paolo Zanetti sarebbe riuscita a strappare un buon punto per la propria classifica. Alla fine, e come succede da diversi mesi a questa parte, a far vincere il Milan è stata la qualità dei singoli. La triangolazione tra Leao e Jimenez è di alta caratura tecnica, così come non è da sottovalutare l'istinto di Gimenez nel farsi trovare nel posto giusto al momento giusto.