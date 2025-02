Milan, il rebus di Theo Hernandez: cederlo o no? I tifosi si dividono

A mancare è la costanza, una scarsa continuità che vede il nazionale francese alternare ottime prove a prestazioni a dir poco insufficienti. Ma non solo, poiché la fazione "Pro Cessione", trova degli spunti anche sul piano caratteriale, condannando Theo a dei comportamenti che un professionista del suo calibro non può permettersi. Eppure, la controparte risponde a tono, spiegando il classe '97 rimane uno dei punti fermi della squadra, che va semplicemente ritrovato e soprattutto inserito in un contesto tattico in cui possa brillare come in passato.

Passiamo poi al lato economico, poiché in molti vedono Theo Hernandez come il giocatore da cedere in estate per finanziare un mercato all'altezza. Il Milan, difatti, valuta il terzino francese non meno di 50 milioni di euro, una cifra bella alta che potrebbe ripetere la stessa strategia attuata con Tonali: cederne uno per ingaggiarne tre. Tuttavia, dall'altra parte del fronte troviamo un'intensa protesta che fonda la propria opinione su un concetto molto semplice: se vuoi vincere devi mantenere i tuoi giocatori migliori. Sarà solo l'estate, insomma, a far prevalere una delle due fazioni ma, nel frattempo, tutto il mondo rossonero spera che Theo possa tornare in forma per aiutare il Milan a cambiare una stagione iniziata nel peggiore dei modi.