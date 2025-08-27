"La Lega Serie A esprime sconcerto per le parole del Commissario europeo Glenn Micallef, i cui commenti sembrano sottovalutare la complessità e il valore strategico delle iniziative volte a promuovere il calcio italiano su scala globale, sulla falsariga di quanto leghe come NBA e NFL stanno già facendo disputando partite in Europa. Parlare di tradimento per una singola partita, su un totale di 380 partite di Serie A, appare una posizione eccessiva, che rischia di alimentare un dibattito populista, lontano da una visione costruttiva e moderna dello sport". Il Commissario europeo allo Sport, Glenn Micallef, ha espresso i suoi dubbi sulla possibilità di giocare Milan-Como a Perth. La Serie A risponde così sul proprio profilo X.