Milan, Colombo può diventare una risorsa dopo l’infortunio di Ibrahimovic

MILAN NEWS – Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Lorenzo Colombo, giovane attaccante del Milan Primavera che ha fatto benissimo in questa stagione. Con l’infortunio di Ibrahimovic, e con Ante Rebic e Rafael Leao che non sono delle vere prime punte, chissà che non possa esserci qualche spezzone per il talento Colombo. Ecco le parole di Di Stefano.

"Colombo ha fatto molto bene con la Primavera, si allena con la prima squadra e con l'infortunio di Ibrahimovic può diventare una risorsa -spiega Di Stefano – .Il Milan in attacco è con gli uomini contati, se giocano Rebic e Leao l'unica alternativa è Colombo assieme a Daniel Maldini".