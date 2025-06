Nella giornata di ieri, lunedì 2 giugno, aveva invece parlato così della passata stagione: "La scorsa stagione è qualcosa di cui non vogliamo parlare. È stata una stagione negativa per i tifosi rossoneri e per tutti coloro che ne hanno fatto parte. Onestamente, è stata una delle peggiori stagioni della mia carriera da professionista: non abbiamo vinto nulla e non ho giocato molto anche se i numeri mi davano ragione. Siamo stati eliminati dalla Champions League, abbiamo perso in Coppa Italia, non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo in campionato: è andato tutto storto. È stata una stagione difficile, con infortuni e un cambio di allenatore".