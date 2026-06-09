Noah Okafor brilla al Leeds dopo l'addio al Milan. I dati sugli xG aprono il dibattito sulle scelte di mercato del club e sul futuro di Nkunku
Siamo ancora in attesa di novità ufficiali sul futuro del Milan (qui le notizie live), ma è interessante andare a rivedere come sono andati alcuni giocatori che hanno lasciato i rossoneri la scorsa estate. La dirigenza del Diavolo, forte anche del fatto che la squadra di Allegri non avrebbe dovuto giocare le coppe europee, aveva deciso di vendere molti calciatori per alleggerire la rosa. Tra questi anche l'attaccante svizzero Noah Okafor. Il Leeds lo ha prelevato per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Con i rossoneri l'ex Salisburgo non è mai riuscito a prendersi il giusto spazio, chiuso in attacco da Giroud e sulla sinistra da Leao. 7 gol e 5 assist in 54 presenze con la maglia rossonera.
Grande stagione in Premier per Okafor
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Secondo il sito Transfermarkt il valore dello svizzero in questa stagione è cresciuto, visto che viene valutato circa 25 milioni di euro. Ecco i suoi numeri in Premier League: 28 partite giocate di 19 da titolare con 1573 minuti in campo, giocando perlopiù sulla parte sinistra del campo. 8 gol con xG (gol attesi) a quota 5.26 e un solo assist. Per fare un confronto con Nkunku, attaccante su cui il Milan ha investito pesantemente in estate, ha segnato 7 gol in Serie A con gli xG a quota 9.48, ma ricordiamo che è stato pagato anche quasi 40 milioni di euro con i bonus, praticamente il doppio del prezzo con cui è stato venduto Okafor (i dati statistici dal sito Sofascore).