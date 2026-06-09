Un insegnamento per il Milan

Una scelta di mercato che porta inevitabilmente dei dubbi quando si vedono questi i dati. Gli investimenti per Gimenez e Nkunku sono stati molto pesanti, ma non hanno reso quanto sperato. Al contrario, Okafor ha trovato più spazio in Premier League in questa stagione e ha segnato più gol in una singola stagione che in tutte le sue partite con il Milan, sintomo che forse non è stato valorizzato e sfruttato al massimo da quando è arrivato a Milanello. A quale riflessione ci porta? Che il Diavolo deve credere di più nei suoi investimenti e non cederli subito: questo vale anche per lo stesso Nkunku che ha faticato molto, ma che potrebbe cambiare rendimento con un nuovo allenatore e un nuovo assetto tattico.