Milan, Cardinale e Furlani incontrano Fontana a Palazzo Lombardia | PM

Come appreso dalla nostra redazione, c'è in corso un incontro presso il palazzo della sede della Regione Lombardia tra Gerry Cardinale, l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. In loro compagnia era presente anche Tim Romani, presidente di CAA Icon. A tal proposito, secondo alcune verifiche effettuate dalla nostra redazione, nelle prossime settimane il Milan presenterà il progetto, non per forza entro le prossime due settimane che rimane una visione molto ottimistica. QUI le immagini riprese dal nostro inviato Stefano Bressi dell'arrivo di Gerry Cardinale.