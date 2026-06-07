Ci sono alcuni giocatori che lasciano il segno per i trofei conquistati, altri per quello che hanno donato al club di appartenenza. Poi, invece, c'è Marcus Cafu, che è riuscito ad unire entrambe le cose scrivendo pagine indelebili della storia del calcio mondiale. Ad oggi, l'ex terzino del Milan, è ritenuto uno dei difensori più forti della storia del calcio, ed è pronto a spegnere 56 candeline.