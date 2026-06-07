"Uno dei più grandi terzini di sempre, Parabéns, Cafu!"
Prima di arrivare a Milano, Cafù aveva già conquistato il cuore di tutti i tifosi della Roma ma, in primis, della Nazionale Brasiliana, di cui è stato il capitano alzando al cielo la coppa del Mondo a Tokyo nel 2002.
Gli anni in rossonero—
In cinque stagioni con la maglia rossonera sulle spalle, 'il pendolino' ha saputo conquistare il popolo di San Siro, collezionando 166 presenze e mettendo a segno 4 gol, aggiungendo innumerevoli trofei al suo palmares, già ricco. Con il Milan, infatti, il brasiliano ha vinto:
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