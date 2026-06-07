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Milan, Cafù spegne 56 candeline: l’omaggio del club rossonero sui social

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Milan, buon compleanno a Cafù: l'ex terzino brasiliano spegne 56 candeline, gli auguri del club rossonero sui social
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Ci sono alcuni giocatori che lasciano il segno per i trofei conquistati, altri per quello che hanno donato al club di appartenenza. Poi, invece, c'è Marcus Cafu, che è riuscito ad unire entrambe le cose scrivendo pagine indelebili della storia del calcio mondiale. Ad oggi, l'ex terzino del Milan, è ritenuto uno dei difensori più forti della storia del calcio, ed è pronto a spegnere 56 candeline.

Milan, tanti auguri a Cafù!

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Il classe 1970 è stato uno dei pilastri dell'ultimo Milan vincente, in grado di salire sul tetto d'Europa, un tassello fondamentalissimo dell'epopea guidata da Carlo Ancelotti in panchina. Il club rossonero, ovviamente, non ha dimenticato la ricorrenza del brasiliano e, tramite i propri profili social, ha deciso di omaggiarlo con un post:

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"Uno dei più grandi terzini di sempre, Parabéns, Cafu!"

Prima di arrivare a Milano, Cafù aveva già conquistato il cuore di tutti i tifosi della Roma ma, in primis, della Nazionale Brasiliana, di cui è stato il capitano alzando al cielo la coppa del Mondo a Tokyo nel 2002.

Gli anni in rossonero

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In cinque stagioni con la maglia rossonera sulle spalle, 'il pendolino' ha saputo conquistare il popolo di San Siro, collezionando 166 presenze e mettendo a segno 4 gol, aggiungendo innumerevoli trofei al suo palmares, già ricco. Con il Milan, infatti, il brasiliano ha vinto:

  • 1 scudetto

  • 1 Supercoppa Italiana

  • 1 Champions League

  • 1 Supercoppa Europea

  • 1 Mondiale per Club

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