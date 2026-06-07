Giornata piena di aggiornamenti sul Milan, che a quattordici giorni dalla rivoluzione totale non ha ancora ricomposto l'organigramma societario. I nomi di Ralf Rangnick e Oliver Glasner restano in pole position e nelle ultime ore sono emersi ulteriori dettagli sulle rispettive trattative. Intanto, l'ex dirigente rossonero Ariedo Braida ha analizzato il momento del Diavolo direttamente dal Festival della Serie A 2026 che si sta tenendo a Parma. L'apertura del calciomercato è alle porte e se in entrata il Milan è ancora bloccato, in uscita si registra un forte interesse del Napoli per Adrien Rabiot. Intanto, dalla Turchia, arrivano indiscrezioni su una rottura totale tra Paolo Maldini e il Fenerbahce. Vediamo, nelle prossime slide, quali sono le migliori notizie raccolte dalla redazione di PianetaMilan.it nella giornata di oggi, domenica 7 giugno 2026.