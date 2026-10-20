Stefano Borghi commenta la crescita del trequartista del Milan Alphadjo Cisse e allontana i paragoni con Lamine Yamal, Erling Haaland e Robert Lewandowski
Salisburgo-Milan, i tifosi pazzi di Cisse: "È più forte di Pio" | Video
La tripletta contro il Salisburgo in Europa League ha aperto gli occhi del grade pubblico su Cisse. A commentare la crescita del trequartista classe 2006 - già a quota 5 gol in stagione - è stato il giornalista e telecronista di 'Sky Sport' Stefano Borghi.
Milan, le parole di Borghi su CisseNell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube, Borghi ha suggerito ai tifosi di non paragonare Cisse ai top mondiali, bensì di godersi la crescita, lasciando al ragazzo il tempo di sbagliare:
"Cisse è all’inizio del suo percorso. Lui e Tresoldi non devono essere visti come i nuovi Yamal, Lewandowski, Haaland. Queste cose non fanno bene, in primis a loro. Però sono ragazzi che valgono, ho fiducia in loro. Mi aspetto che lavorino e che mantengano questo atteggiamento, che è tanto piacevole quanto il loro calcio. Bisogna supportarli e anche dargli la possibilità di sbagliare".
Ora il Milan si gode Cisse (e prepara il rinnovo)Con le 5 reti realizzate nelle prime 7 partite, Cisse è attualmente il capocannoniere del Milan. Il club rossonero lo acquistò lo scorso gennaio dall'Hellas Verona per 8 milioni di euro, lasciandolo in prestito al Catanzaro fino al termine della stagione. Gerry Cardinale, intanto, sta già preparando un rinnovo di contratto per blindare il classe 2006: secondo 'SportMediaset', lo stipendio dell'ex Catanzaro dovrebbe passare da 500 mila euro a 1,5 milioni di euro netti a stagione.
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