Salisburgo-Milan, i tifosi pazzi di Cisse: "È più forte di Pio" | Video

La tripletta contro il Salisburgo in Europa League ha aperto gli occhi del grade pubblico su Cisse. A commentare la crescita del trequartista classe 2006 - già a quota 5 gol in stagione - è stato il giornalista e telecronista di 'Sky Sport' Stefano Borghi.

Milan, le parole di Borghi su Cisse

"Cisse è all’inizio del suo percorso. Lui e Tresoldi non devono essere visti come i nuovi Yamal, Lewandowski, Haaland. Queste cose non fanno bene, in primis a loro. Però sono ragazzi che valgono, ho fiducia in loro. Mi aspetto che lavorino e che mantengano questo atteggiamento, che è tanto piacevole quanto il loro calcio. Bisogna supportarli e anche dargli la possibilità di sbagliare".

Ora il Milan si gode Cisse (e prepara il rinnovo)