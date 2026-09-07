Adrien Rabiot può davvero giocare come trequartista nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim? Questo è uno dei principali interrogativi che si porta dietro Juventus-Milan. Nella prima stagionale da titolare, il centrocampista francese è apparso più impreciso e confusionario del solito. Secondo una grossa fetta di tifosi rossoneri, i problemi riscontrati nel match contro i bianconeri sarebbero dovuti al ruolo. Un tema su cui si è espresso anche Beppe Bergomi.

Milan, le parole di Bergomi su Rabiot

“Rabiot deve giocare trequartista? È un giocatore forte, ma ha bisogno di spazio e campo, partire un po’ più da dietro. Fino ad ora ha giocato nei secondi tempi, entrando e ribaltando la partita. Anche contro la Juve i cambi hanno portato al gol. Dal Milan mi aspettavo di più ma c’è da sottolineare che è squadra”.

Le prestazioni di Rabiot da trequartista

Rabiot, trequartista o mediano? L'analisi tattica

Alexis Saelemaekers

Alphadjo Cisse

Adrien Rabiot

Ruben Loftus-Cheek

Omari Hutchinson

Christian Pulisic

Intervenuto a 'Sky Calcio Club' al termine di Juventus-Milan 1-1,ha analizzato le difficoltà riscontrate danella posizione di trequartista:, aveva dichiaratodopo la vittoria contro il Venezia. L'impatto del francese sulla trequarti era stato ottimo nelle prime due uscite: gol e assist da subentrato contro il Torino e ottimo ingresso anche a San Siro contro la squadra guidata da Giovanni Stroppa. In carriera, il classe 1995 ha giocato soltanto una stagione sulla trequarti, quella a Marsiglia con Roberto De Zerbi. Il bottino è stato notevole: 8 reti e 5 assist in 22 presenze.Nella rosa delci sono ben

Decisamente meno folta la mediana: quattro calciatori schierabili, ma oltre a Modric nessuno offre garanzie sul lungo periodo:

Luka Modric

Ardon Jashari

Yunus Musah

Christian Comotto

Spostando Rabiot nei due di centrocampo, Amorim potrebbe contare su un giocatore esperto in grado di affiancare perfettamente Modric, liberando spazio sulla trequarti a profili più fantasiosi e maggiormente a loro agio negli spazi stretti.