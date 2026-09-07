Giuseppe "Beppe" Bergomi, ex difensore e opinionista calcistico televisivo, commenta la scelta di Ruben Amorim di schierare Adrien Rabiot sulla trequarti
Juventus-Milan, sfida anche sul mercato: chi si è mosso meglio?
Adrien Rabiot può davvero giocare come trequartista nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim? Questo è uno dei principali interrogativi che si porta dietro Juventus-Milan. Nella prima stagionale da titolare, il centrocampista francese è apparso più impreciso e confusionario del solito. Secondo una grossa fetta di tifosi rossoneri, i problemi riscontrati nel match contro i bianconeri sarebbero dovuti al ruolo. Un tema su cui si è espresso anche Beppe Bergomi.
Milan, le parole di Bergomi su RabiotIntervenuto a 'Sky Calcio Club' al termine di Juventus-Milan 1-1, Bergomi ha analizzato le difficoltà riscontrate da Rabiot nella posizione di trequartista:
“Rabiot deve giocare trequartista? È un giocatore forte, ma ha bisogno di spazio e campo, partire un po’ più da dietro. Fino ad ora ha giocato nei secondi tempi, entrando e ribaltando la partita. Anche contro la Juve i cambi hanno portato al gol. Dal Milan mi aspettavo di più ma c’è da sottolineare che è squadra”.
Le prestazioni di Rabiot da trequartista"Con il mister ci siamo detti che posso giocare sia come mediano che come trequartista", aveva dichiarato Rabiot dopo la vittoria contro il Venezia. L'impatto del francese sulla trequarti era stato ottimo nelle prime due uscite: gol e assist da subentrato contro il Torino e ottimo ingresso anche a San Siro contro la squadra guidata da Giovanni Stroppa. In carriera, il classe 1995 ha giocato soltanto una stagione sulla trequarti, quella a Marsiglia con Roberto De Zerbi. Il bottino è stato notevole: 8 reti e 5 assist in 22 presenze.
Rabiot, trequartista o mediano? L'analisi tatticaNella rosa del Milan ci sono ben sei giocatori che si giocano due posti sulla trequarti:
- Alexis Saelemaekers
- Alphadjo Cisse
- Adrien Rabiot
- Ruben Loftus-Cheek
- Omari Hutchinson
- Christian Pulisic
Decisamente meno folta la mediana: quattro calciatori schierabili, ma oltre a Modric nessuno offre garanzie sul lungo periodo:
- Luka Modric
- Ardon Jashari
- Yunus Musah
- Christian Comotto
Spostando Rabiot nei due di centrocampo, Amorim potrebbe contare su un giocatore esperto in grado di affiancare perfettamente Modric, liberando spazio sulla trequarti a profili più fantasiosi e maggiormente a loro agio negli spazi stretti.
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