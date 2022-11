Milan, Bennacer convocato dall’Algeria per due partite

Un po' a sorpresa, l'Algeria di Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, non si è qualificata ai Mondiali e quindi non partirà. Il classe 1997, che sta discutendo il rinnovo di contratto con i rossoneri, potrà dunque lavorare con i rossoneri a Dubai durante la sosta. Prima, però, ci saranno comunque due amichevoli, contro Svezia e Mali, per le quali Bennacer è stato ovviamente convocato. Il commissario tecnico Djamel Belmadi ha diramato la lista dei convocati. Ecco l'elenco.