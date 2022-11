Milan, Messias salta la Fiorentina: ecco l’entità dell’infortunio | PM News

Domani sera, alle ore 18.00, il Milan affronterà la Fiorentina . Sarà l'ultima partita che chiuderà un glorioso 2022, anno che rimarrà per sempre nella memoria e nel cuore dei rossoneri per aver visto trionfare in Italia la loro squadra. Quella di domani sarà la gara valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A e precederà l'inizio della sosta dedicata al Mondiale in Qatar.

Stefano Pioli ritroverà davanti il suo passato, in quanto ha allenato la Fiorentina qualche anno fa. Per la partita di domani, però, dovrà fare a meno di un uomo prezioso. Secondo quanto appreso dalla redazione di 'pianetamilan.it', domani Junior Messias non sarà a disposizione dell'allenatore rossonero. L'esterno brasiliano ha accusato un lieve affaticamento alla regione adduttoria. Non sembrerebbe essere un infortunio grave, ma precauzionalmente l'ex Crotone non verrà impiegato per la sfida di domani. Milan, Pioli presenta in conferenza la sfida contro la Fiorentina.