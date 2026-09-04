Un impatto immediato in Francia: l'esterno svizzero Zachary Athekame segna il suo primo gol con la maglia del Lione
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L'aria fresca della Francia sta rigenerando Zachary Athekame, protagonista di un bellissimo avvio di stagione con la maglia del Lione. Il giovane, che ha lasciato il Milan in estate dopo una stagione in Serie A, sembra aver trovato la sua nuova dimensione sotto la guida di Paulo Fonseca, ex allenatore dei rossoneri.
'Ex Milan', Athekame rinasce sotto la guida di FonsecaAlla sua quarta presenza il terzino ha finalmente segnato il suo primo gol durante il match contro l'Auxerre. Un'intesa speciale con Openda: se nel turno precedente contro Le Havre era stato lo svizzero a servire un bel pallone di testa per la rete del belga, quest'oggi i ruoli si sono invertiti.
Sugli sviluppi di un'azione, l'ex attaccante della Juventus ha scaricato a rimorchio la palla per Athekame che, una volta intercettata, l'ha mandata in rete con un diagonale rasoterra nell'angolino destro. Il classe 2004, in prestito secco, spera di farsi le ossa, per poi magari tornare a Milano.
Un'operazione strategica quella fatta dal Milan che, a fronte dell'investimento di 10 milioni di euro sostenuto l'estate precedente, ha sollevato il bilancio annuale lordo del calciatore.
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