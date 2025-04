Milan-Atalanta, sfida da Champions a San Siro: il punto su statistiche e curiosità

Dopo la vittoria ottenuta contro l'Udinese, il Milan di Conceicao torna in azione a San Siro: attesa l'Atalanta di Gasperini

Dopo la vittoria ottenuta contro l'Udinese, il Milan di Conceicao torna in azione a San Siro. Domenica sera, infatti, i rossoneri ospitano l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in un match che vale tantissimo per la classifica e le ambizioni europee di entrambe le squadre.