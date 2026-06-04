Si prospetta una lunga estate di cambiamenti in Casa Milan . Dopo una stagione fallimentare, culminata con la mancata qualificazione in Champions League, in casa rossonera ci si prepara ad una vera e propria rivoluzione. L'intento? Rilanciare le ambizioni e tornare a competere ad altissimi livelli, cosa in cui il diavolo dovrebbe sempre credere.

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Le prospettive dei tifosi e della società erano decisamente alte, soprattutto dopo la stagione negativa dello scorso anno. Anche durante questa stagione, il mancato raggiungimento di determinati obiettivi ritenuti prioritari ha portato la dirigenza rossonera ad effettuare alcune riflessioni legate a quello che era il progetto tecnico e sportivo.