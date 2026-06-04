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Milan, anche i social si fermano: il club sparisce dopo il K.o con il Cagliari

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Dopo la mancata qualificazione in Champions, anche i social del Milan si fermano: i dati dal 24 maggio ad oggi
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Si prospetta una lunga estate di cambiamenti in Casa Milan. Dopo una stagione fallimentare, culminata con la mancata qualificazione in Champions League, in casa rossonera ci si prepara ad una vera e propria rivoluzione. L'intento? Rilanciare le ambizioni e tornare a competere ad altissimi livelli, cosa in cui il diavolo dovrebbe sempre credere.

Milan, dove sei? Sparito anche sui social

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Le prospettive dei tifosi e della società erano decisamente alte, soprattutto dopo la stagione negativa dello scorso anno. Anche durante questa stagione, il mancato raggiungimento di determinati obiettivi ritenuti prioritari ha portato la dirigenza rossonera ad effettuare alcune riflessioni legate a quello che era il progetto tecnico e sportivo.

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Il Milan, perciò, ora ha un compito molto importante da portare a termine: ridisegnare la propria identità con una strategia molto chiara dietro. Le decisioni, che verranno prese nelle settimane a venire, saranno importantissime per capire quale sarò il futuro del club, soprattutto senza le competizioni europee.

Nel frattempo, però, il Milan è 'sparito' sui social. Dopo la sconfitta contro il Cagliari, che ha sancito la mancata qualificazione in Champions, l'account X del club ha fatto solamente 4 post in ben 9 giorni, 5 su Facebook e solo 2 su Instagram. per quanto riguarda Tiktok, invece, tutto tace.

 

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