Il Milan, perciò, ora ha un compito molto importante da portare a termine: ridisegnare la propria identità con una strategia molto chiara dietro. Le decisioni, che verranno prese nelle settimane a venire, saranno importantissime per capire quale sarò il futuro del club, soprattutto senza le competizioni europee.
Nel frattempo, però, il Milan è 'sparito' sui social. Dopo la sconfitta contro il Cagliari, che ha sancito la mancata qualificazione in Champions, l'account X del club ha fatto solamente 4 post in ben 9 giorni, 5 su Facebook e solo 2 su Instagram. per quanto riguarda Tiktok, invece, tutto tace.
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