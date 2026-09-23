Arrivano delle novità direttamente dall'Inghilterra che riguardano Ruben Amorim, ex allenatore del Manchester United ora alla corte del Milan. Nel presentare i risultati finanziari dell'ultimo anno, il Manchester United ha svelato i costi legati ai recenti cambiamenti in panchina.

Milan, ecco quanto costa l'addio di Amorim allo United

Tra i vari numeri emersi, ad attuare maggiormente l'attenzione è l'impatto economico dell'addio di Ruben Amorim e al suo staff tecnico. Come riferito dalla testata portoghese A Bolla, la liquidazione finale del portoghese è stata sui 9,5 milioni di euro. Una cifra molto importante ma anche molto più inferiore rispetto a quelle che erano le previsioni iniziali.

Arrivato in Inghilterra nel novembre del 2024 ed esonerato nel gennaio del 2026, lo staff tecnico del portoghese avrebbe dovuto incassare una cifra concordata pari a 19,4 milioni di euro. A dimezzare il tutto è stata una clausola inserita nell'accordo: il contratto, infatti, prevedeva una consistente riduzione dell'importo pattuito inizialmente qualora Amorim avesse trovato una nuova 'casa' prima della scadenza effettiva del contratto.