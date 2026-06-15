La lunghissima telenovela legata al nuovo allenatore del Milan sta volgendo finalmente al termine. La proprietà rossonera, nella ultima settimana, ha puntato con forte decisione il piede sull'acceleratore per andare in direzione di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese, infatti, sarà il nuovo allenatore del Milan.

Milan, Amorim sarà il nuovo allenatore!

Dopo il passato amaro alla corte del Manchester City, esperienza culminata con l'esonero, il tecnico portoghese sbarcherà a San Siro con una forte voglia di riscatto, ma soprattutto con il desiderio di ritrovare la stessa magia che lo aveva contraddistinto sulla panchina dello Sporting Lisbona.

A parlare della situazione legata ai rossoneri ci ha pensato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano. Intervenuto in diretta prima della partita tra Belgio e Egitto, il giornalista ha svelato le tempistiche esatte e i dettagli economici dietro la scelta del portoghese:

"Ruben Amorim firmerà domani: domani è la giornata delle firme tra Amorim e il Milan. Contratto di due anni con opzione per il terzo, appena sotto i 3.5 milioni".

Con il lunedì blindato, si chiude ufficialmente il casting legato al nuovo allenatore. Dopo la parentesi amara legata a Massimiliano Allegri, che non è riuscito a centrare l'obiettivo minimo stagionale, ovvero la qualificazione in Champions League, il Milan si appresta ad iniziare un nuovo ciclo, con la speranza di rientrare velocemente nelle grandi d'Italia e d'Europa.