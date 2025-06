Massimiliano Allegri ed Igli Tare, rispettivamente allenatore e direttore sportivo del Milan, nella giornata odierna erano presenti al Centro Sportivo di Milanello. Il ritiro del club rossonero, dopo la stagione non positiva, non ha ancora preso il via, anche perché questo è il periodo delle vacanze per i giocatori del Diavolo, che gli impegni se li sono messi alle spalle da qualche settimana a differenza delle squadre che giocheranno il Mondiale per Club. Nonostante ciò c'è chi già guarda alla preparazione.