Milan, Corradi entra nello staff di Allegri: lascerà l’Italia Under 20

Secondo quanto appreso in queste ore, Corradi e il tecnico livornese si sono incontrati in un noto hotel di Milano. Lì avrebbero gettato le basi per la collaborazione nel nuovo corso del Diavolo. Per l'ex attaccante si tratterebbe di un addio alla Nazionale dopo otto anni di permanenza alla guida delle giovanili tra Under 17 e Under 20. Lavorerà con Santiago Gimenez e probabilmente anche con un altro attaccante di primo livello che andrà ad integrare il fronte offensivo del Milan.