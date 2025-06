Calciomercato, il Milan dietro il no di Osimhen all'Arabia? Vi diciamo che ...

Nell'ultima stagione Victor Osimhen, classe 1998, centravanti nigeriano, ha giocato in prestito nelle fila del Galatasaray anche se appartiene al Napoli e, nell'ambito delle trattative di calciomercato per la cessione di Yunus Musah ai campani, c'è chi mormora che il Milan abbia chiesto informazioni sul bomber del penultimo Scudetto dei partenopei (2023). Ma quanto ci potrebbe essere di vero nell'indiscrezione? Andiamo ad analizzare, punto per punto, la questione e vediamo se i tifosi rossoneri sono legittimati a sognare o meno. PROSSIMA SCHEDA