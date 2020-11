Mihajlovic: “Ibra al Bologna? Se non ci fosse stato il Milan sarebbe venuto”

Mihajlovic sulla trattativa Ibra-Bologna

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nel corso della presentazione del libro di Sinisa Mihajlovic, il tecnico serbo ha parlato anche della trattativa Ibrahimovic-Bologna, di cui se ne parlò molto un anno fa prima che lo svedese accettasse la proposta del Milan. “Non è andata in porto perché per noi sarebbe stata una cosa anche troppo grande. Lui mi disse che mi avrebbe chiamato prima che decidesse, infatti poi come normale che fosse mi ha chiamato per dirmi che andava al Milan. Peccato che ci fosse stato il Milan, magari sarebbe venuto. Con lui in campo sei già 1-0..”, ha dichiarato il tecnico serbo.

