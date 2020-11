Calciomercato Milan – L’indiscrezione: “Conferme su Calhanoglu alla Juve”

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Calhanoglu alla Juventus?

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Nelle ultime settimane tiene banco il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco è in scadenza di contratto con il Milan nel 2021, ma al momento non sembrano esserci sviluppi sul prolungamento. Sotto potrebbe esserci la Juventus.

A dirlo Antonio Milione, giornalista di Tuttosport. Ecco cosa ha detto a calciomercato.it: “Il Milan deve fare i conti con la questione rinnovi: non ci sono grandi passi in avanti per Calhanoglu e per Donnarumma si aspetta ancora la firma. Calhanoglu alla Juventus? Ci crediamo perché abbiamo avuto conferme importanti, si sono mossi gli intermediari. Gli agenti hanno, inoltre, ottimi rapporti con la Juve”. Calciomercato Milan: Dalot, la decisione del Manchester United. VAI ALLA NOTIZIA>>>