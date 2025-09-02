Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Mercato Milan, si lavora già per gennaio: un nome, due cessioni e un difensore

ULTIME MILAN NEWS

Mercato Milan, si lavora già per gennaio: un nome, due cessioni e un difensore

Mercato Milan, si lavora già per gennaio: un nome, due cessioni e un difensore
La sessione estiva di mercato si è appena chiusa. I dirigenti del Milan però continuano a lavorare in vista di quella di gennaio e non solo
Redazione PM

Il mercato estivo è chiuso da più di un giorno. Nonostante ciò, le trattative del calciomercato del Milan in uscita non sono ancora terminate. Questo perché per alcuni campionati (come l'Arabia e la Turchia, ad esempio) la finestra di calciomercato rimarrà aperta ancora per alcuni giorni. Inoltre, la programmazione da parte della dirigenza non si esaurisce certo con la chiusura del calciomercato. Si sta già iniziando a pensare a quello invernale e ai prossimi giocatori da seguire con particolare attenzione.

Mercato chiuso? Non proprio

Il nostro inviato di PianetaMilan.itStefano Bressi fa il punto della situazione attuale del Milan in questo video YouTube. La dirigenza rossonera, infatti, è ancora al lavoro per cercare di piazzare alcuni esuberi. Tra questi, in particolare, ci si riferisce a Ismael Bennacer e Yacine Adli. I due centrocampisti non sono mai stati presi in considerazione da Massimiliano Allegri per il suo progetto tecnico. Dunque, si sta cercando - insieme agli entourage dei calciatori - la soluzione migliore per tutti. Per l'algerino, per esempio, negli scorsi giorni si è parlati di un interessamento concreto da parte del Trabzonspor. Si attendo aggiornamenti.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, ecco la migliore formazione dopo il mercato? Occhio alle sorprese>>>

Oltre al calciomercato in uscita, in società si sta già iniziando a programmare la sessione invernale di mercato e non solo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA