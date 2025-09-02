Mercato Milan, si lavora già per gennaio: un nome, due cessioni e un difensore

Oltre al calciomercato in uscita, in società si sta già iniziando a programmare la sessione invernale di mercato e non solo.
ULTIME MILAN NEWS
Il mercato estivo è chiuso da più di un giorno. Nonostante ciò, le trattative del calciomercato del Milan in uscita non sono ancora terminate. Questo perché per alcuni campionati (come l'Arabia e la Turchia, ad esempio) la finestra di calciomercato rimarrà aperta ancora per alcuni giorni. Inoltre, la programmazione da parte della dirigenza non si esaurisce certo con la chiusura del calciomercato. Si sta già iniziando a pensare a quello invernale e ai prossimi giocatori da seguire con particolare attenzione.
Il nostro inviato di PianetaMilan.itStefano Bressi fa il punto della situazione attuale del Milan in questo video YouTube. La dirigenza rossonera, infatti, è ancora al lavoro per cercare di piazzare alcuni esuberi. Tra questi, in particolare, ci si riferisce a Ismael Bennacer e Yacine Adli. I due centrocampisti non sono mai stati presi in considerazione da Massimiliano Allegri per il suo progetto tecnico. Dunque, si sta cercando - insieme agli entourage dei calciatori - la soluzione migliore per tutti. Per l'algerino, per esempio, negli scorsi giorni si è parlati di un interessamento concreto da parte del Trabzonspor. Si attendo aggiornamenti.
