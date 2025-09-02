Mercato Milan, si lavora già per gennaio: un nome, due cessioni e un difensore

La sessione estiva di mercato si è appena chiusa. I dirigenti del Milan però continuano a lavorare in vista di quella di gennaio e non solo

Il mercato estivo è chiuso da più di un giorno. Nonostante ciò, le trattative del calciomercato del Milan in uscita non sono ancora terminate. Questo perché per alcuni campionati (come l'Arabia e la Turchia, ad esempio) la finestra di calciomercato rimarrà aperta ancora per alcuni giorni. Inoltre, la programmazione da parte della dirigenza non si esaurisce certo con la chiusura del calciomercato. Si sta già iniziando a pensare a quello invernale e ai prossimi giocatori da seguire con particolare attenzione.