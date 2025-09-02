Calciomercato Milan, Adli e Bennacer restano in uscita: dove possono finire

Potrebbero rimanere in organico fino a gennaio, o anche fino a fine stagione. Adli giocando in Serie D con Milan Futuro, Bennacer scaldando la tribuna. Ma, sicuramente, è nell'interesse di tutti e due trovare una sistemazione. Ci sono, a tal proposito, 'rumors' sulle possibili destinazioni dei due giocatori. Adli piacerebbe all'Al-Shabab, compagine della Saudi Pro League araba: lì, in Arabia Saudita, il calciomercato estivo chiuderà giovedì 11 settembre.
Al-Shabab e Trabzonspor le loro future squadre?—
Per Bennacer, invece, il Trabzonspor avrebbe presentato un'offerta di prestito con diritto di riscatto e stipendio interamente pagato. Con il giocatore che, a quanto pare, sarebbe disposto al trasferimento nella Sūper Lig turca: in Turchia il calciomercato chiuderà venerdì 12 settembre. Situazioni in evoluzione e da seguire.
