Calciomercato Milan, Adli e Bennacer restano in uscita: dove possono finire

Yacine Adli e Ismaël Bennacer, entrambi in scadenza di contratto il 30 giugno 2026 con il Milan, ceduti dove il calciomercato è ancora aperto?

Il calciomercato estivo 2025 ha chiuso i battenti ieri sera, alle ore 20:00, per le operazioni in entrata ma il Milan, eventualmente, può ancora operare in uscita verso quei Paesi che hanno la finestra trasferimenti ancora aperta. Anche perché, a quanto pare, c'è la ghiotta opportunità di poter piazzare gli ultimi due esuberi rimasti nella fila dei rossoneri, ovvero Yacine Adli e Ismaël Bennacer.