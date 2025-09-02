Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, per Adli e Bennacer offerte da Al-Shabab e Trabzonspor

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, per Adli e Bennacer offerte da Al-Shabab e Trabzonspor

Calciomercato Milan, Adli e Bennacer restano in uscita: dove possono finire
Yacine Adli e Ismaël Bennacer, entrambi in scadenza di contratto il 30 giugno 2026 con il Milan, ceduti dove il calciomercato è ancora aperto?
Daniele Triolo Redattore 

Il calciomercato estivo 2025 ha chiuso i battenti ieri sera, alle ore 20:00, per le operazioni in entrata ma il Milan, eventualmente, può ancora operare in uscita verso quei Paesi che hanno la finestra trasferimenti ancora aperta. Anche perché, a quanto pare, c'è la ghiotta opportunità di poter piazzare gli ultimi due esuberi rimasti nella fila dei rossoneri, ovvero Yacine Adli e Ismaël Bennacer.

Calciomercato Milan, Adli e Bennacer ancora in partenza

—  

Entrambi i centrocampisti, così come Divock Origi (che, però, sta trattando la risoluzione del contratto con il club di Via Aldo Rossi), sono fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Il primo in scadenza al 30 giugno 2026, il secondo un anno dopo, 30 giugno 2027.

LEGGI ANCHE

Potrebbero rimanere in organico fino a gennaio, o anche fino a fine stagione. Adli giocando in Serie D con Milan Futuro, Bennacer scaldando la tribuna. Ma, sicuramente, è nell'interesse di tutti e due trovare una sistemazione. Ci sono, a tal proposito, 'rumors' sulle possibili destinazioni dei due giocatori. Adli piacerebbe all'Al-Shabab, compagine della Saudi Pro League araba: lì, in Arabia Saudita, il calciomercato estivo chiuderà giovedì 11 settembre.

Al-Shabab e Trabzonspor le loro future squadre?

—  

LEGGI ANCHE: Milan, difesa: manca qualcosa. Poche alternative e una soluzione possibile >>>

Per Bennacer, invece, il Trabzonspor avrebbe presentato un'offerta di prestito con diritto di riscatto e stipendio interamente pagato. Con il giocatore che, a quanto pare, sarebbe disposto al trasferimento nella Sūper Lig turca: in Turchia il calciomercato chiuderà venerdì 12 settembre. Situazioni in evoluzione e da seguire.

Leggi anche
Calciomercato Milan, da Tare niente ‘9’ di peso: saltato Dovbyk e non solo
Giménez-Dovbyk, i retroscena sul mancato scambio tra Milan e Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA