Calciomercato Milan, retroscena su Kimpembe: dossier esaminato, ma ...

E' terminata ieri la sessione di calciomercato estiva: il Milan ha chiuso tante operazioni, ma potrebbe cedere ancora Adli e Bennacer in altri mercati ancora aperti (Turchia e Arabia ad esempio). La dirigenza rossonera non è riuscita a portare a casa un difensore d'esperienza, dopo che la trattativa per Joe Gomez del Liverpool non è andata in porto nelle ultime ore. Col mercato finito, occhio a tutti i retroscena sulle trattative che sono andate in porto o su nomi mai usciti prima.