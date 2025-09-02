Calciomercato Milan, retroscena su Kimpembe: dossier esaminato, ma ...

Pianeta Milan
Il Milan, come riportato da L'Equipe, avrebbe esaminato il dossier del difensore Kimpembe. Il retroscena di calciomercato estivo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

E' terminata ieri la sessione di calciomercato estiva: il Milan ha chiuso tante operazioni, ma potrebbe cedere ancora Adli e Bennacer in altri mercati ancora aperti (Turchia e Arabia ad esempio). La dirigenza rossonera non è riuscita a portare a casa un difensore d'esperienza, dopo che la trattativa per Joe Gomez del Liverpool non è andata in porto nelle ultime ore. Col mercato finito, occhio a tutti i retroscena sulle trattative che sono andate in porto o su nomi mai usciti prima.

Calciomercato Milan, Kimpembe un'alternativa? 

Il Milan, come riportato da L'Equipe, avrebbe esaminato il dossier del difensore Kimpembe. Il francese, infatti, sarebbe stato una delle alternative ad Akanji, difensore del City passato poi all'Inter.

Secondo il quotidiano francese, Kimpembe non avrebbe risposto all'offerta e i rossoneri non avrebbero nemmeno avuto l'opportunità di avviare la trattativa. Per questo il Milan ha poi chiuso il mercato in difesa con il colpo in prospettiva: David Odogu dal Wolfsburg.

