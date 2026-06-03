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Mentre il Milan brancola nel buio, l’Inter punta Palestra. Il gap rischia di aumentare

Mentre il Milan brancola nel buio, l'Inter punta Palestra. Il gap rischia di aumentare
Il Milan si trova al 3 giugno senza allenatore, DS e AD. Nel frattempo l'Inter vende Dumfries e punta Palestra: il gap rischia di aumentare. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan deve ancora costruire tutto: i rossoneri sono alle prese con la ricerca del nuovo allenatore visto che Gerry Cardinale ha deciso di esonerare Massimiliano Allegri dopo la sconfitta contro il Cagliari e la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Non solo l'allenatore (qui tutte le notizie): il Diavolo si trova al 3 giugno senza un direttore sportivo e un amministratore delegato. In pratica manca tutto. E mentre il Milan è fermo, le altre squadre si muovono e anche in fretta. Prendiamo come esempio l'Inter per due motivi: il primo è perché è la grande rivale storica dei rossoneri, e il secondo perché ha vinto lo Scudetto e parte da favorita anche per la prossima stagione.

L'Inter programma mentre il Milan è fermo

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Mentre il Milan brancola ancora nel buio alla ricerca del suo nuovo allenatore (o almeno così sembra), l'Inter ha già completato la cessione di Dumfries al Real Madrid per 20 milioni di euro e pensa di investire più di 40 milioni di euro per Palestra, esterno destro e uno dei talenti italiani più in voga e forti del momento. I nerazzurri perdono un titolare forte e importante e sono pronti a investire una cifra considerevole per trovare subito il suo erede, molto più giovane e in prospettiva anche più forte. Un quadro opposto rispetto al Milan.

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Diavolo già in fortissimo ritardo

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Il Milan deve superare un ostacolo enorme in questi giorni, ovvero il fattore tempo. I rossoneri già partono in ritardo rispetto all'Inter che ha chiuso il campionato con 17 punti di vantaggio sui rossoneri. In più i nerazzurri hanno una base forte su cui costruire potendo inserire i giusti pezzi per rinforzarsi e migliorare, il Milan deve ancora costruire le fondamenta del suo nuovo progetto. Per RedBird e Gerry Cardinale, la ricostruzione dell'organigramma dirigenziale non è solo una formalità, ma il punto di partenza cruciale per risollevare il club e non si può più sbagliare dopo due stagioni deludenti terminate entrambe fuori dalla Champions League. Serve trovare anche l'allenatore e muoversi: il Diavolo deve ancora definire il budget di mercato, le strategie, chi vendere, chi tenere e chi provare a comprare. Un ritardo incredibile per un club importante come il Milan. Il rischio è che il gap già presente con l'Inter non faccia altro che aumentare e anche le altre squadre corrono e programmano mentre i rossoneri sono immobili.

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