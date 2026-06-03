Diavolo già in fortissimo ritardo—
Il Milan deve superare un ostacolo enorme in questi giorni, ovvero il fattore tempo. I rossoneri già partono in ritardo rispetto all'Inter che ha chiuso il campionato con 17 punti di vantaggio sui rossoneri. In più i nerazzurri hanno una base forte su cui costruire potendo inserire i giusti pezzi per rinforzarsi e migliorare, il Milan deve ancora costruire le fondamenta del suo nuovo progetto. Per RedBird e Gerry Cardinale, la ricostruzione dell'organigramma dirigenziale non è solo una formalità, ma il punto di partenza cruciale per risollevare il club e non si può più sbagliare dopo due stagioni deludenti terminate entrambe fuori dalla Champions League. Serve trovare anche l'allenatore e muoversi: il Diavolo deve ancora definire il budget di mercato, le strategie, chi vendere, chi tenere e chi provare a comprare. Un ritardo incredibile per un club importante come il Milan. Il rischio è che il gap già presente con l'Inter non faccia altro che aumentare e anche le altre squadre corrono e programmano mentre i rossoneri sono immobili.
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