Il Milan deve ancora costruire tutto: i rossoneri sono alle prese con la ricerca del nuovo allenatore visto che Gerry Cardinale ha deciso di esonerare Massimiliano Allegri dopo la sconfitta contro il Cagliari e la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Non solo l'allenatore (qui tutte le notizie): il Diavolo si trova al 3 giugno senza un direttore sportivo e un amministratore delegato. In pratica manca tutto. E mentre il Milan è fermo, le altre squadre si muovono e anche in fretta. Prendiamo come esempio l'Inter per due motivi: il primo è perché è la grande rivale storica dei rossoneri, e il secondo perché ha vinto lo Scudetto e parte da favorita anche per la prossima stagione.