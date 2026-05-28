Adrien Rabiot accostato all'inter, i nomi per la panchina e gli errori commessi da Ibrahimovic e Cardinale: le ultime novità sul Milan dal nostro Stefano Bressi

Secondo alcune indiscrezioni emerse nelle ultime ore, Adrien Rabiot potrebbe attraversare il naviglio e passare all' Inter. Un trasferimento che avrebbe del clamoroso, specie in virtù del caos che sta avvolgendo Casa Milan in questi giorni.

Milan, i nomi per panchina e dirigenza

Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli sono al lavoro in prima linea per ricomporre l'organigramma del Milan. Gli obiettivi sono quelli di trovare un nuovo direttore sportivo, un nuovo amministratore delegato e un nuovo allenatore entro 7-10 giorni. Le piste più calde portano a Ralf Ragnick e Oliver Glasner, ma alcune complicazioni dell'ultimo momento potrebbero cambiare i piani del club rossonero. Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Pianeta Milan che potete trovare qui sotto, il nostro Stefano Bressi approfondisce tutti questi temi, rivelando anche alcuni retroscena di mercato inediti.