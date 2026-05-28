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Milan, prende quota l’ipotesi ‘araba’ per la panchina: Rangnick pronto a puntare sul suo uomo di fiducia

Ralf Rangnick
Il Milan stringe i tempi per la panchina: Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic lavorano senza sosta, mentre Rangnick spinge per portare il suo pupillo
Redazione PM

Il casting per il nuovo allenatore del Milan entra nel vivo. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic intendono sciogliere le riserve entro 7-10 giorni per definire la guida tecnica della prossima stagione. In pole position per il ruolo di direttore tecnico c'è Ralf Rangnick, che ha già proposto alcuni candidati per la panchina.

Iraola può saltare: ecco il sostituto

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Inizialmente, il nome più quotato sembrava essere quello di Andoni Iraola, in uscita dal Bournemouth. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico spagnolo non avrebbe mostrato alcun segnale di apertura al Milan: la concorrenza di Crystal Palace e Bayer Leverkusen rischia di essere decisiva.

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Milan, Rangnick propone Jaissle

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Secondo quanto anticipato da Alfredo Pedullà e successivamente confermato dalla 'Gazzetta dello Sport', sui taccuini di Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale ci sarebbe anche Matthias Jaissle. Il tecnico tedesco, 38 anni e con un passato nell'universo Red Bull alla guida del Salisburgo , è attualmente vincolato fino al 2027 con l'Al Ahli, club con cui ha conquistato due Champions League asiatiche consecutive allenando anche l'ex milanista Franck Kessie. Jaissle avrebbe espresso il proprio gradimento per il trasferimento in Serie A, ma per liberarsi dall'attuale incarico andrà trovato un accordo economico, dato che non potrà muoversi a parametro zero.

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