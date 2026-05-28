Milan, Rangnick propone Jaissle

Secondo quanto anticipato da Alfredo Pedullà e successivamente confermato dalla 'Gazzetta dello Sport', sui taccuini di Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale ci sarebbe anche Matthias Jaissle. Il tecnico tedesco, 38 anni e con un passato nell'universo Red Bull alla guida del Salisburgo , è attualmente vincolato fino al 2027 con l'Al Ahli, club con cui ha conquistato due Champions League asiatiche consecutive allenando anche l'ex milanista Franck Kessie. Jaissle avrebbe espresso il proprio gradimento per il trasferimento in Serie A, ma per liberarsi dall'attuale incarico andrà trovato un accordo economico, dato che non potrà muoversi a parametro zero.