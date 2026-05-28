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Milan, Furlani può restare in società: pronto un nuovo ruolo ‘speciale’ in dirigenza

Giorgio Furlani
Dopo il recente azzeramento dei vertici societari e tecnici del Milan, spunta la clamorosa ipotesi di una permanenza pro tempore dell'ad Giorgio Furlani
Redazione PM

Gerry Cardinale è pronto a colmare i vuoti nell'organigramma e sulla panchina del Milan entro una settimana. La società non può bloccarsi, soprattutto in vista dell'apertura ufficiale del calciomercato, prevista per il 1° luglio. Al momento, la gestione amministrativa del club e il dossier relativo al nuovo stadio proseguono regolarmente sotto la guida del presidente Paolo Scaroni e del Chief Financial Officer Stefano Cocirio.

Milan, Furlani può restare?

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Se il fondatore di RedBird non dovesse individuare immediatamente la figura ideale per la guida del club all'interno della sua lista di candidati, si aprirebbe la possibilità di una soluzione interna. Stando a quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', per garantire l'ordinaria amministrazione della parte sportiva - in attesa che il nuovo ad diventi pienamente operativo - l'amministratore delegato Giorgio Furlani potrebbe continuare a svolgere una parte delle sue mansioni.

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Il consiglio d'amministrazione e il nodo delle cariche

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L'effettiva realizzazione di questa ipotesi, o l'eventuale assegnazione della carica di CEO temporaneo a Massimo Calvelli, verrà chiarita nella giornata di oggi, giovedì 28 maggio 2026. È infatti previsto un consiglio d'amministrazione ordinario a Casa Milan. In quella sede Furlani dovrebbe essere escluso dal board a causa del provvedimento annunciato ieri. In caso contrario, invece, l'ex amministratore delegato rimarrà ufficialmente in carica per un ulteriore breve periodo.

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