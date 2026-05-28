Il consiglio d'amministrazione e il nodo delle cariche—
L'effettiva realizzazione di questa ipotesi, o l'eventuale assegnazione della carica di CEO temporaneo a Massimo Calvelli, verrà chiarita nella giornata di oggi, giovedì 28 maggio 2026. È infatti previsto un consiglio d'amministrazione ordinario a Casa Milan. In quella sede Furlani dovrebbe essere escluso dal board a causa del provvedimento annunciato ieri. In caso contrario, invece, l'ex amministratore delegato rimarrà ufficialmente in carica per un ulteriore breve periodo.
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