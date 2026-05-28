Gerry Cardinale è pronto a colmare i vuoti nell'organigramma e sulla panchina del Milan entro una settimana. La società non può bloccarsi, soprattutto in vista dell'apertura ufficiale del calciomercato, prevista per il 1° luglio. Al momento, la gestione amministrativa del club e il dossier relativo al nuovo stadio proseguono regolarmente sotto la guida del presidente Paolo Scaroni e del Chief Financial Officer Stefano Cocirio.