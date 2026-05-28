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Cassano: “Io o Kakà? Prendo me stesso tutta la vita. Ecco gli unici cinque che considero più forti di me”

Milan, Kakà e Cassano
Antonio Cassano a confronto con i migliori giocatori del mondo: quella scelta su Kakà fa discutere, ma non è l'unica
Redazione PM

Nel corso dell'ultimo appuntamento con 'Viva El Futbol', Antonio Cassano si è dilettato in un gioco che ha generato una valanga di polemiche. Imbeccato dall'amico e collega Lele Adani, "Fantantonio" era chiamato a scegliere tra sé stesso e una serie di giocatori di livello mondiale. Le sue risposte non sono passate inosservate da parte dei più attenti, che hanno notato un'enorme autostima nelle valutazioni fatte dal "Pibe di Bari Vecchia".

"Cassano o Kakà? tecnicamente e come genio io sempre. Kakà era fortissimo quando stava bene fisicamente, cambio di passo, però nel dribbling, nell’ultimo passaggio, nel genio, sempre io”

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Il botta e risposta tra Adani e Cassano si è protratto per diversi minuti, con l'ex fantasista barese che si è posizionato sopra ad altri mostri sacri come Baggio, Totti, Del Piero, Rivaldo, Batistuta e Riquelme. Gli unici calciatori individuati da "Fantantonio" come superiori a lui sono stati: Romario, Ronaldinho, Neymar, Ronaldo (il Fenomeno) e Messi. Una consapevolezza dei propri mezzi evidente, ma che stride con quanto dimostrato in campo. Il talento puro del "Pibe di Bari Vecchia" è fuori discussione, ma davanti a certi giocatori sarebbe opportuno fare un passo indietro, ma lo sappiamo, l'umiltà non è mai stata una peculiarità di Antonio Cassano.

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