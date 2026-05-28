Cassano: "Sono meglio anche di Baggio, Totti e Rivaldo"

Il botta e risposta tra Adani e Cassano si è protratto per diversi minuti, con l'ex fantasista barese che si è posizionato sopra ad altri mostri sacri come Baggio, Totti, Del Piero, Rivaldo, Batistuta e Riquelme. Gli unici calciatori individuati da "Fantantonio" come superiori a lui sono stati: Romario, Ronaldinho, Neymar, Ronaldo (il Fenomeno) e Messi. Una consapevolezza dei propri mezzi evidente, ma che stride con quanto dimostrato in campo. Il talento puro del "Pibe di Bari Vecchia" è fuori discussione, ma davanti a certi giocatori sarebbe opportuno fare un passo indietro, ma lo sappiamo, l'umiltà non è mai stata una peculiarità di Antonio Cassano.