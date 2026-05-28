Sulle responsabilità della squadra: "Insieme ai limiti societari, ci sono evidenti responsabilità nella gestione tecnica. La squadra non è stata capace di evolversi e non ha mostrato alcun tipo di miglioramento nel corso del tempo. All'inizio dell'anno era stata trovata una soluzione tattica con tratti persino geniali. Quella mossa aveva permesso di partire bene e di allontanare le pressioni negative, trasformandole in stimoli positivi. Purtroppo, nessuno all'interno del gruppo ha saputo sostenere e sfruttare questo vantaggio".