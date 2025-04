Il Vismara si prepara al dodicesimo Memorial "Claudio Lippi": ecco chi sarà presente

Il campo vedrà sfidarsi, come da tradizione, il Milan rossonero contro il Milan bianco, con il fischio d'inizio fissato per le ore 20.30. Ma il vero spettacolo sarà rivedere in campo tanti ex giocatori che hanno condiviso momenti importanti con la maglia del Diavolo e con lo stesso Claudio.