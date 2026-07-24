Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sposano oggi, venerdì 24 luglio, a Locorotondo. L'ex portiere del Milan celebra le nozze con la compagna storica dopo il legame nato a Castellammare di Stabia e proseguito negli anni tra Milano, Parigi e Manchester. Tra gli invitati figurano diversi volti noti, a partire da Paolo Maldini e dal compagno di squadra Erling Haaland.

Matrimonio Donnarumma: i dettagli della cerimonia

Il programma della giornata prevede lanella chiesa di San Giorgio Martire a Locorotondo, in provincia di Bari. A seguire, sposi e invitati si sposteranno nella residenza di lusso, immersa tra gli uliveti di Fasano, per il ricevimento.

I festeggiamenti sono iniziati già nella serata di giovedì con un party pre-wedding organizzato alla ‘Masseria Pettolecchia - La Fortezza’. L'evento ha richiamato l'atmosfera delle tipiche feste di piazza del Sud, tra luminarie, rose rosse e angoli dedicati alla preparazione di pizza e pasta fresca, con lo stesso Donnarumma che si è cimentato per qualche minuto nella preparazione delle pizze.

I VIP presenti: da Maldini a Tonali

Tra gli invitati al matrimonio die Alessia spiccano il presidente della Figc, il nuovo direttore tecnico della Nazionaleed, compagno di squadra del portiere al Manchester City.

Tra i calciatori in attività ci sono Nicolò Barella e Sandro Tonali. Grande assente della giornata è invece Pep Guardiola, che ha declinato l’invito per motivi personali. Secondo le indiscrezioni rivelate da ‘Il Messaggero’ potrebbero essere presenti anche Lionel Messi e Jannik Sinner.