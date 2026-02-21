Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, ha voluto parlare delle condizioni di Lautaro Martinez: ci sarà contro il Milan? Le parole del numero 1 nerazzurro

Nel pomeriggio di oggi si è giocata Lecce-Inter, partita vinta dai nerazzurri per 2-0 grazie ai gol di Mkhitaryan e Akanji. Nel pre partita, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta è stato intervistato dai microfoni di DAZN, alla quale ha rilasciato delle dichiarazioni legate all'infortunio di Lautaro Martinez, avvenuto durante la partita contro il Bodo/Glimt. Gli esami strumentali fatti nella giornata di ieri 'hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra'.