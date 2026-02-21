Pianeta Milan
Milan, Lautaro ci sarà al derby? Marotta: “Sicuro che riuscirà ad anticipare i tempi di recupero”

Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, ha voluto parlare delle condizioni di Lautaro Martinez: ci sarà contro il Milan? Le parole del numero 1 nerazzurro
Nel pomeriggio di oggi si è giocata Lecce-Inter, partita vinta dai nerazzurri per 2-0 grazie ai gol di Mkhitaryan e Akanji. Nel pre partita, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta è stato intervistato dai microfoni di DAZN, alla quale ha rilasciato delle dichiarazioni legate all'infortunio di Lautaro Martinez, avvenuto durante la partita contro il Bodo/Glimt. Gli esami strumentali fatti nella giornata di ieri 'hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra'.

Un infortunio che ha preoccupato tutto il mondo Inter, visto l'ormai vicinissimo derby della Madonnina contro il Milan di Massimiliano Allegri.Secondo quanto riferito da Marotta, Lautaro dovrebbe recuperare in tempi brevi. Ecco, di seguito, le parole del presidente nerazzurro:

Inter, Lautaro rientra per il derby contro il Milan?

«Lautaro era rammaricato, ha manifestato la sua vicinanza alla squadra. Tempi di recupero? Bisogna essere cauti con gli infortuni muscolari seri, bisogna vedere la reazione. Ma sono certo che Lautaro riuscirà ad anticipare i tempi, essendo molto tenace».

