Maignan guida il Milan: un altro clean sheet nella vittoria contro il Verona

Il Milan conquista una vittoria di misura per 1-0 contro l' Hellas Verona nella 25ª giornata di Serie A, mantenendo viva la sua striscia positiva. La partita di San Siro si è decisa al 75' grazie a un gol di Santiago Gimenez , che ha finalizzato un pregevole assist di Rafael Leão . Questo successo consente ai rossoneri di portarsi a 41 punti in classifica, restando saldamente agganciati alla zona europea e proseguendo la corsa per un posto nelle competizioni internazionali.

Oltre al successo in termini di punteggio, il Milan si distingue anche per alcuni numeri impressionanti. Grazie a Maignan, secondo quanto riportato da Opta, i rossoneri sono la squadra con il maggior numero di clean sheet casalinghi in questa Serie A, ben sette. In difesa, il Milan continua a dimostrare solidità, avendo subito solo 10 gol nei primi tempi delle partite di campionato, un dato che li mette al fianco di Inter e Napoli, le uniche altre squadre a concedere così pochi gol prima dell'intervallo.