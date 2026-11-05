I tifosi del Milan hanno scelto la parata del mese: vince Mike Maignan! Ecco a quale episodio facciamo riferimento
Milan Futuro, Sala: "Entrati in campo con l'atteggiamento giusto. Ringrazio la squadra per l'aiuto"
Il derby della Madonnina continua a regalare moltissime soddisfazioni al Milan. Dopo il successo per 3-1 contro l'Inter di Chivu, arriva un riconoscimento molto importante per uno dei protagonisti della sfida: Mike Maignan. Il portiere francese è stato premiato dai tifosi rossoneri per la miglior parata del mese.
Milan, la parata del meseNei giorni scorsi, attraverso i propri profili social, il Milan invitato i tifosi a votare l'intervento più meritevole del premio 'La Parata del Mese'. Le prodezze selezionate furono quattro, provenienti dalle diverse squadre rossonere: quella di Maignan su Spence nel derby, l'intervento su Zappacosta contro l'Atalanta, le parate del portiere del Milan femminile Estevez contro la Roma e quella di Pittarella, portiere del Milan futuro, contro il Chievo Verona.
La scelta dei tifosi rossoneri è ricaduta ovviamente proprio sull'intervento di Maignan nel derby contro i nerazzurri: un riflesso straordinario del capitano, capace di opporsi alla conclusione di Spence in un momento molto delicato della partita, proprio quando i rossoneri stavano vincendo per 2-1.Un intervento decisivo che ha permesso al diavolo di proteggere il vantaggio e proseguire la corsa verso la vittoria finale, arrivata per 3-1 grazie allo splendido gol di Moreira su punizione.
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