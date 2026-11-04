In vista della sfida di domani sera contro il Milan, in programma alle ore 18:45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, Adam Nagy, ex calciatore dello Spezia ora al Ferencvaros, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni microfoni di Sky Sport. Il centrocampista ungherese ha voluto soffermarsi sulle difficoltà che la sua squadra potrebbe incontrare in uno stadio così importante come quello rossonero.

Le parole di Nagy in vista del Milan

"Prepariamo molto bene la partita, ovviamente giochiamo fuori casa, sappiamo che i primi 5/10 minuti non sarà facilissimo, quindi dobbiamo essere calmi se i primi minuti magari tocchiamo la palla poche volte e poi dopo piano piano entriamo in partita e proviamo a tenere la palla e creare più pericolo possibile".

Nagy ha avuto spiegare come la squadra ungherese stia preparando con grande attenzione l'appuntamento contro il Milan. La consapevolezza infatti è quella di affrontare una trasferta molto complicata, soprattutto nei primi minuti quando la spinta del pubblico di casa potrebbe rendere molto più difficile trovare il ritmo della partita:

L'ex centrocampista dello Spezia, inoltre, ha voluto commentare la presenza dei 5000 tifosi attesi a San Siro per la sfida, un supporto molto importante per la squadra, anche se Nagy spera in una cornice ancora più ampia sugli spalti:

"Siamo molto contenti che ci sono tanti tifosi nostri, siamo molto contenti anche se in uno stadio cosi 5000 non li sentiremo, spero anche che ci saranno 50/60 mila tifosi".

La formazione ungherese arriverà a Milano con ben 9 punti conquistati in 4 giornate di Europa League, tenendo conto anche dei 21 risultati utili consecutivi conquistati nel tempo. Una situazione molto diversa per il Milan: fino ad ora il diavolo ha conquistato solamente una vittoria, quella contro il Salisburgo, mentre nei match contro il Benfica e il Bournemouth il diavolo ne è uscito sconfitto.