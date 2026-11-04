Gila è il migliore acquisto della Serie A? Il confronto con le big e il nome a sorpresa

Il derby vinto contro l'Inter ha restituito entusiasmo al Milan e alimentato le ambizioni di Gerry Cardinale. Il primo posto in classifica e il sogno Scudetto rappresentano un obiettivo ancora lontano, ma la squadra di Rúben Amorim ha ritrovato fiducia dopo la sconfitta contro il Bologna. Il successo nella stracittadina ha confermato alcuni dei progressi mostrati nelle ultime settimane: un Milan aggressivo, offensivo e capace di creare pericoli, pur concedendo qualcosa agli avversari.

Come sottolinea Tuttosport, il progetto di Cardinale non si fonda soltanto sui nuovi acquisti. Il proprietario rossonero, che nell'ultima estate ha seguito in prima persona le scelte tecniche e il mercato, ha visto alcuni dei suoi investimenti diventare protagonisti, a partire da Diego Moreira, decisivo nel derby. Anche il giovane Sankhoun Diawara si è messo in evidenza contro l'Inter, mentre Omari Hutchinson aveva trovato il gol a Udine. Resta invece in attesa di una svolta Gonçalo Ramos, il grande investimento offensivo che finora ha faticato a incidere.

Maignan, Pulisic e Pavlović: tre eredità importanti

Il quotidiano torinese mette però in evidenza il peso dei giocatori arrivati durante le precedenti gestioni.sono tre esempi di acquisti che continuano a incidere sul presente rossonero.

Il portiere francese fu portato a Milano nella primavera del 2021 da Paolo Maldini e Frederic Massara. Dopo una serata complicata a Bournemouth, Maignan è stato decisivo nel derby con una grande parata su Djed Spence sul risultato di 2-1. Un intervento che ha contribuito a proteggere il vantaggio e a indirizzare la partita. Il suo peso, del resto, era già emerso contro l'Atalanta, quando aveva conservato il 3-3 evitando il gol di Davide Zappacosta.

Pulisic, invece, è stato uno dei primi acquisti dell'era di Giorgio Furlani, arrivato nell'estate del 2023. L'americano è diventato uno dei riferimenti tecnici e offensivi della squadra, oltre a essere uno dei calciatori più apprezzati da Cardinale.

Pavlović è infine un'intuizione di Geoffrey Moncada, che lo portò al Milan nell'estate del 2024. Sia il difensore serbo sia Pulisic hanno recentemente rinnovato il proprio contratto, confermando la volontà del club di puntare su di loro anche per il futuro.

I numeri del mercato: 12 gol arrivano dalle vecchie gestioni

Il dato più interessante riportato da Tuttosport riguarda la distribuzione delle reti in campionato. Dei 21 gol segnati dal Milan in Serie A, otto sono stati realizzati da giocatori arrivati nell'ultima sessione estiva di mercato, mentre dodici portano la firma di calciatori acquistati dalle precedenti dirigenze. Il conteggio comprende anche un'autorete, quella contro il Venezia.

Il quotidiano suggerisce inoltre che la quota dei gol legati alle vecchie gestioni potrebbe salire a tredici, considerando Mario Gila. Il difensore spagnolo, autore di una rete contro l'Atalanta, era infatti già stato seguito da Igli Tare prima del suo arrivo al Milan.

Un dato che restituisce una fotografia più articolata del lavoro svolto sul mercato. I nuovi innesti hanno dato energie e soluzioni alla squadra di Amorim, ma una parte importante dei risultati continua a dipendere da giocatori scelti negli anni precedenti.

Da Maldini a Tare: il Milan costruito da più gestioni

Tuttosport evidenzia anche una certa discontinuità nelle strategie di mercato delle diverse proprietà e dirigenze. Nel corso delle ultime finestre estive, diversi giocatori acquistati dalle precedenti gestioni sono stati ceduti, ma alcuni sono rimasti e oggi rappresentano punti di riferimento della squadra.

Oltre a Maignan, Pulisic e Pavlović, il quotidiano ricorda il contributo del mercato condotto da Tare nell'estate del 2025. Il dirigente albanese riuscì a convincere Luka Modrić a scegliere il Milan, andando personalmente a Rijeka. Successivamente, negli ultimi giorni di agosto, fu Massimiliano Allegri a contattare Adrien Rabiot, suo ex giocatore alla Juventus, per convincerlo a trasferirsi in rossonero.

Il centrocampista francese sta ripagando la fiducia con numeri importanti: cinque gol e tre assist, un rendimento che lo colloca tra i protagonisti della stagione. Anche Modrić, dopo alcune difficoltà iniziali, è tornato al centro del progetto con una prestazione di grande personalità nel derby.

Infine, tra le intuizioni delle precedenti gestioni viene citato anche Alphadjo Cisse, giovane talento arrivato a gennaio dopo che il Milan aveva superato la concorrenza del PSV.

Cardinale può sognare, ma il merito è anche del passato

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Il messaggio dell'analisi di Tuttosport è chiaro: il Milan attuale è il risultato di più sessioni di mercato e di scelte compiute da dirigenti diversi. Gli investimenti più recenti hanno contribuito ad alzare il livello della squadra e a rilanciare le ambizioni di Cardinale, ma i punti, la leadership e la continuità arrivano anche da calciatori scelti in precedenza.Maignan, Pulisic e Pavlović sono soltanto alcuni degli esempi più evidenti. A loro si aggiungono Modric e Rabiot, arrivati nell'ultima estate grazie al lavoro di Tare e Allegri. Per inseguire il sogno Scudetto, dunque, Amorim può contare su un gruppo costruito nel tempo, nel quale il contributo delle vecchie gestioni continua a essere fondamentale.