Il mondo Milan piange la scomparsa di Stefano Milani, venuto a mancare a questa mattina all'età 57 anni dopo aver combattuto a lungo contro una brutta malattia. Un notizia davvero dolorosa che ha suscitato grande commozione tra tifosi del Milan e tra i vari appassionati di calcio. Stefano aveva fatto della sua passione per il diavolo un modo per condividere emozioni e creare determinati legami.

Milan, ci lascia Stefano Milani

Nonostante le difficoltà affrontate, negli anni aveva continuato a raccontare i colori rossoneri con entusiasmo e positività attraverso i social, su X era riuscito a costruire una vera e propria comunità. Tanti dei suoi follower, con il passare del tempo, erano diventati amici con cui vivere raccontare l'amore per il

Anche il mondo rossonero gli ha fatto sentire in diverse occasioni la sua vicinanza: nel 2024 Stefano aveva vissuto una giornata speciale grazie all'invito di Pioli a Milanello mentre, nei mesi scorsi, aveva ricevuto anche un messaggio da Paolo Maldini. Momenti che ha voluto condividere con grande emozione.

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La notizia della sua scomparsa ha superato ogni rivalità calcistica, sui social infatti sono tanti messaggi di cordoglio e affetto. Alla famiglia di Stefano vanno le più sentite condoglianze e la vicinanza dell'intera redazione di 'PianetaMilan.it' in questo momento di enorme dolore.