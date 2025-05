L’ex stella del Milan tifa Inter: Pippo Inzaghi a Monaco per sostenere il fratello Simone

Una presenza speciale in tribuna a Monaco per la finale di Champions League. Filippo Inzaghi, ex Milan, a sostegno del fratello Simone

31 maggio 2025

Una presenza speciale in tribuna a Monaco di Baviera per la finale di Champions League. Filippo Inzaghi, ex attaccante ed indimenticabile stella del Milan, è volato in Germania per sostenere il fratello Simone, allenatore dell'Inter, nella sfida decisiva contro il Paris Saint-Germain di Luis Enrique.