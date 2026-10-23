Bournemouth-Milan 3-0: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Vitality Stadium'

Il ritorno in campo di Ronaldinho, ex Milan, dopo mesi di supposizioni, ha finalmente una data specifica. L'ex fuoriclasse rossonero, arrivato a Ravenna per questa stagione di Serie C, dovrebbe fare il suo debutto con la maglia giallorossa domenica 15 novembre alle ore 17:30 in occasione del derby contro il Forlì.

Ex Milan, Ronaldinho torna in campo

Gli anni in rossonero

A confermare la data è stato ilintervenuto durante la trasmissione Fattore R. Il brasiliano, oggi 46enne, si prepara a tornare in campo in una partita ufficiale offrendo a tutti i tifosi l'occasione di rivedere da vicino uno dei talenti più grandi di tutta la storia del calcio.La notizie non può che riportare alla mente dei tifosi rossoneri gli anni trascorsi a Milano, dove il brasiliano ha giocato dal 2008 al 2011, lasciando il segno grazie alle sue giocate spettacolari. Arrivato nell'estate del 2008 per circa 22 milioni di euro, il brasiliano ha conquistato in pochissimo tempo il pubblico di San Siro.

Il 28 settembre 2008 segnò la sua prima rete in Serie A nello storico derby contro l'inter, regalando al Diavolo una vittoria alquanto significativa. Nella sua prima stagione a Milano mise a segno 10 gol in 36 presenze.

Il momento più alto arrivò nella stagione successiva. dove realizzò una tripletta contro il Siena nel gennaio 2010, concludendo il campionato come migliore assist-man della stagione. Nella sua ultima annata, però, lo spazio a disposizione diminuì drasticamente e, dopo 3 stagioni, decise di lasciare i rossoneri.