Ex Milan, Giroud riparte dalla Francia: ecco il Lille

Ad annunciare il trasferimento è stato lo stesso Giroud, con parole cariche di entusiasmo e consapevolezza sulla sua nuova sfida: "Il Lille ha soddisfatto molti requisiti per me e la mia famiglia. Voglio essere utile alla squadra, dentro e fuori dal campo, un punto di riferimento per i più giovani e per lo staff tecnico. Sono anche entusiasta all'idea di giocare in Europa League. Il Lille è uno dei grandi club di Francia".