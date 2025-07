Calciomercato, il Milan non molla Jashari: nuovo rilancio per il talento del Brugge

Il Milan non scherza. Con il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Diavolo , il club rossonero sta ridisegnando il proprio centrocampo con una forte determinazione, puntando a innesti di altissimo profilo. Se Luka Modric è ormai certo (visite mediche fissate dopo il Mondiale per Club) e Samuele Ricci che si prepara alle visite mediche di giovedì, il vero obiettivo che sta infiammando la dirigenza è Ardon Jashari .

Mercato Milan: Jashari, il "moderno" che fa impazzire Allegri e Tare

Il centrocampista classe 2002 del Club Brugge è il nome in cima alla lista di Tare, sempre in sintonia con Max Allegri. L'obiettivo è chiaro: affiancare all'esperienza e alla classe di Modric e alla solidità di Ricci un giocatore "moderno, duttile e intelligente" come Jashari. Non a caso, è stato eletto miglior giocatore del campionato belga nell'ultima stagione e ha brillato anche in Champions League, mettendo in mostra le sue qualità nella doppia sfida contro l'Atalanta di Gasperini.