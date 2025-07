Nuovo San Siro: trattativa in stallo, il futuro dello stadio resta incerto

Ma le preoccupazioni del Comune non si fermano qui. Un altro punto critico riguarda la possibile speculazione sulla vendita dei diritti edificatori. Per tutelarsi, Palazzo Marino chiede l'inserimento di una clausola che impedisca la cessione di tali diritti fino alla definizione del piano attuativo. Ancora più stringente è la richiesta di una clausola di divieto di rivendita per limitare passaggi di proprietà o manovre speculative per un determinato periodo. Infine, il Comune di Milano è irremovibile sulla richiesta che, alla firma del rogito, decadano tutte le altre ipotesi di nuovi stadi, come San Donato per il Milan e Rozzano per l'Inter, a garanzia dell'impegno esclusivo sul progetto di San Siro.