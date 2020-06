Lega Serie A, ora è ufficiale: niente supplementari in Coppa Italia

MILAN NEWS – La notizia era nell’aria già da ieri. Adesso, però, è arrivata l’ufficialità. Il Consiglio della Lega Serie A ha deliberato “di modificare, in via transitoria e per la sola stagione sportiva 2019-2020, il Comunicato Ufficiale n. 1 del 9.7.2018, contenente il Regolamento Coppa Italia stagioni 2018-2021, prevedendo che con decorrenza immediata e fino al termine della corrente stagione sportiva non sia prevista la disputa dei tempi supplementari in occasione delle gare di Semifinale e Finale”.

Così recita il comunicato ufficiale della Lega Calcio. Pertanto, “risultando pari anche il numero di reti segnate in trasferta, l’arbitro provvede a far battere i calci di rigore, con le modalità prevista dal ‘Regolamento del Giuoco del Calcio’ al paragrafo: ‘Procedure per determinare la squadra vincente di una gara’. Si aggiudica la competizione la squadra che segna il maggior numero di reti. Juventus-Milan e Napoli-Inter partono, rispettivamente, dall’1-1 e dall’1-0 per gli azzurri. UN GRANDE DOPPIO EX, GIANLUCA ZAMBROTTA, HA PARLATO DEI ROSSONERI >>>